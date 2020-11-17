В Москве в выходные пройдут ледяные дожди

В столице в субботу, 21 ноября, могут пройти первые в этом сезоне ледяные дожди. Об этом сообщают специалисты центра «Фобос».

Отмечается, что самая холодная погода в Москве будет во вторники и среду: от минус 6 градусов ночью до 3 градусов ниже нуля днем. В субботу возможны слабые осадки, а местами ледяные дожди.