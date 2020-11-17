В Москве в выходные пройдут ледяные дожди
В столице в субботу, 21 ноября, могут пройти первые в этом сезоне ледяные дожди. Об этом сообщают специалисты центра «Фобос».
Отмечается, что самая холодная погода в Москве будет во вторники и среду: от минус 6 градусов ночью до 3 градусов ниже нуля днем. В субботу возможны слабые осадки, а местами ледяные дожди.
Также синоптики добавили, что в течение дня температура будет повышаться. Они рассказали, что в ближайшие дни на погоду в Москве будет влиять малоподвижный антициклон с барическим центром в Поволжье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru