В Москве в среду прогнозируют мокрый снег

В Москве в среду метеорологи прогнозируют переменную облачность, а вечером небольшой мокрый снег, передает РИА Новости.

Уличная температура опустится до минус 2 градусов, небольшой ветер будет будет дуть с юго-запада, давление опустится до 757 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики обещали в Москве на выходных ледяные дожди.

Как сообщает RT, зима в Москву с постоянной температурой ниже нуля градусов и снегом придет в Москву 25-30 ноября.

