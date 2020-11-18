В Москве в среду прогнозируют мокрый снег
18 ноября 202008:39
В Москве в среду метеорологи прогнозируют переменную облачность, а вечером небольшой мокрый снег, передает РИА Новости.
Уличная температура опустится до минус 2 градусов, небольшой ветер будет будет дуть с юго-запада, давление опустится до 757 миллиметра ртутного столба.
Ранее синоптики обещали в Москве на выходных ледяные дожди.
Как сообщает RT, зима в Москву с постоянной температурой ниже нуля градусов и снегом придет в Москву 25-30 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Счетная палата обнаружила аномальные IT-расходы некоторых министерств
- Суд снял мэра Томска Ивана Кляйна с должности
- Меняйло раскритиковал минздрав Хакасии за плохую работу по борьбе с COVID-19
- В Москве в среду прогнозируют мокрый снег
- Подозрительные переводы по карте предложили блокировать на 25 дней
17 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru