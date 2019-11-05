В Москве стартовал третий сезон конкурса «Мой первый бизнес»
Открытие международного конкурса «Мой первый бизнес» состоялось в Москве 5 ноября. Он является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках прошедшего мероприятия организаторы рассказали о нововведениях и изменениях, которые появились в третьем сезоне конкурса.
Одним из них стало обновление конкурсных направлений (треков), наставниками в которых выступают известные блогеры. Теперь школьники смогут представить свои идеи или бизнес-проекты в пяти направлениях. В их числе «Образовательное» (наставник Миа Бойка), «Инновационное» (наставник Карина Кросс), «Цифровое» (наставник Алексей Столяров), «Социальное» (наставник Маша Маева) и «Медиа» (наставник Дима Масленников).
Кроме того, изменения произошли и в офлайн-этапе конкурса. Увеличилось количество очных мероприятий. В их число входят бизнес-интенсивы в 42 городах и четырехмесячный бизнес-курс START UP в 19 российских городах. Как заявил основатель Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ» Алексей Нечаев, за два года реализации конкурса специалисты убедились в том, что для наиболее эффективной работы над проектами ребятам нужны наставники, с которыми они будут встречаться, как минимум, раз в неделю.
«В прошлом году факультет бизнеса «КАПИТАНЫ» запустил образовательный курс в московских школах, где студенты выступили наставниками для молодых ребят. После окончания курса было принято решение включить четырехмесячный бизнес-курс START UP в число очных мероприятий конкурса. В его рамках у ребят будет возможность найти команду единомышленников и совместно с наставниками продолжить работать над проектами или реализовать новые», – отметил Нечаев.
Напомним, международный конкурс «Мой первый бизнес» является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства. Он включает в себя обучающую программу для школьников от 11 до 18 лет. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Наставниками выступают известные российские блогеры, предприниматели и студенты факультета бизнеса «КАПИТАНЫ».
Онлайн этап конкурса, который начался сегодня, продлиться до 6 декабря. На этой стадии участникам необходимо выполнить 12 заданий. Конкурсанты, которые покажут лучшие результаты, определяться 10 декабря. Для них с декабря по апрель пройдет обучающая программа, в ходе которой они смогут доработать свои проекты. Итоги конкурса будут подведены в мае.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин поддержал инициативу проведения в следующем году в Сочи форума «Россия – страна возможностей». 4 октября, там прошло первое заседание Наблюдательного совета под председательством российского лидера. На предложение провести форум в 2020 году Путин ответил, что сделать это нужно обязательно. По его мнению, это будет «хорошим примером для сотен, а, может, и тысяч людей».
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