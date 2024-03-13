В Москве стартовал форум «Молодой специалист – строитель будущего»

Москва впервые стала местом проведения регионального форума «Молодой специалист – строитель будущего». Ранее он прошел в 12 российских регионах. Форум должен стать коммуникационной площадкой для учащихся и работодателей для формирования квалифицированного кадрового состава. В его рамках студентам и школьникам расскажут о профессиях, связанных с архитектурой и строительством, главная цель – продемонстрировать новый взгляд на строительную отрасль.

«На форуме представлен стенд Департамента строительства. Его площадь - более 150 квадратных метров, он поделен на тематические зоны, отображающие этапы возведения объекта городского заказа: предпроектные работы, проектирование, подготовку территорий и непосредственно строительство», – рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В ярмарке вакансий вместе с Депстроем примут участие его подведомственные организации, в том числе ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», АО «Мосинжпроект», АО «Мосметрострой».

