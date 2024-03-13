В Москве стартовал форум «Молодой специалист – строитель будущего»
В Москве 13 и 14 марта пройдет форум «Молодой специалист – строитель будущего». В течение двух дней в музейно-выставочном объединении «Манеж» пройдет обширная деловая, образовательная и развлекательная программы.
«Мосинжпроект» представит программы для соискателей на форуме «Молодой специалист – Строитель будущего»
Москва впервые стала местом проведения регионального форума «Молодой специалист – строитель будущего». Ранее он прошел в 12 российских регионах. Форум должен стать коммуникационной площадкой для учащихся и работодателей для формирования квалифицированного кадрового состава. В его рамках студентам и школьникам расскажут о профессиях, связанных с архитектурой и строительством, главная цель – продемонстрировать новый взгляд на строительную отрасль.
«На форуме представлен стенд Департамента строительства. Его площадь - более 150 квадратных метров, он поделен на тематические зоны, отображающие этапы возведения объекта городского заказа: предпроектные работы, проектирование, подготовку территорий и непосредственно строительство», – рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
В ярмарке вакансий вместе с Депстроем примут участие его подведомственные организации, в том числе ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», АО «Мосинжпроект», АО «Мосметрострой».
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