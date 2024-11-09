Заммэра Ракова: ЗАГСы Москвы проведут первую подводную церемонию в Москвариуме

Столичные ЗАГСы предоставят парам уникальную возможность заключить брак под водой, погрузившись в главный аквариум «Москвариума», рассказала заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В «Москвариуме» новобрачных встретят свыше 200 водных обитателей.

По словам Раковой, москвичи могут пожениться в самых красивых и необычных местах столицы в рамках проекта«Новые адреса счастья».



Чтобы принять участие в необычном бракосочетании в «Москвариуме», необходимо отправить свою историю знакомства на электронную почту ЗАГСа zags@mos.ru до 14 ноября и иметь сертификат дайвера. ЗАГСы Москвы вместе с «Москвариумом» выберут пару молодоженов, которые получат возможность пожениться под водой.



В столице доступно свыше 50 площадок для проведения торжественных церемоний. Например, влюбленные могут пожениться в музеях, усадьбах, ресторанах и даже на станциях метро Москвы.

