Заммэра Ракова: ЗАГСы Москвы проведут первую подводную церемонию в Москвариуме
Столичные ЗАГСы предоставят парам уникальную возможность заключить брак под водой, погрузившись в главный аквариум «Москвариума», рассказала заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В «Москвариуме» новобрачных встретят свыше 200 водных обитателей.
По словам Раковой, москвичи могут пожениться в самых красивых и необычных местах столицы в рамках проекта«Новые адреса счастья».
Чтобы принять участие в необычном бракосочетании в «Москвариуме», необходимо отправить свою историю знакомства на электронную почту ЗАГСа zags@mos.ru до 14 ноября и иметь сертификат дайвера. ЗАГСы Москвы вместе с «Москвариумом» выберут пару молодоженов, которые получат возможность пожениться под водой.
В столице доступно свыше 50 площадок для проведения торжественных церемоний. Например, влюбленные могут пожениться в музеях, усадьбах, ресторанах и даже на станциях метро Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боец отбил рукой украинский беспилотник и спас восемь человек
- В Омске решили продать недостроенное метро
- Глава Тульской области отчитался о повреждениях после ночной атаки дронов ВСУ
- ЦБ РФ зафиксировал рекордные золотые резервы в $207,69 млрд
- СМИ: В Пентагоне отказали Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS
- Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с терактом в Кветте
- На Западе выросли продажи антиутопий после победы Трампа на выборах
- Россия поможет Кубе восстановить энергоснабжение после урагана «Рафаэль»
- Российские войска нанесли удар по военным аэродромам ВСУ
- Рябков заявил об угрозе разрыва дипотношений между Россией и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru