В Москве провели более 100 тыс видеоконсультаций для пациентов с COVID-19

Свыше 19 тысяч инфицированных коронавирусом москвичей, проходящих лечение в домашних условиях, получили больше 100 тысяч дистанционных консультаций специалистов – врачей с момента запуска телемедицинского центра. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 позволено оставаться дома, если заболевание протекает в легкой форме. С 23 марта для таких больных открылась онлайн-консультация врачей в круглосуточном режиме. Как уточнила Ракова, медики посредством видеосвязи имеют возможность визуально оценить состояние пациента, ответить на вопросы, сформулировать рекомендации.

В ходе консультации врачи пользуются электронной медицинской картой пациента Единой медицинской информационно-аналитической системы. Вариант лечения коронавирусных пациентов на дому демонстрирует свою эффективность - число случаев ухудшения состояния здоровья минимально. За все время по этому показанию были госпитализированы только 4% пациентов, отмечает Москва 24.

Всем проходящем лечение на дому необходимо пройти регистрацию на специализированной электронной платформе Департамента здравоохранения. На этом портале медики проводят консультации и следят за здоровьем больных. В случае ухудшения состояния специалист выносит решение о проведения очного осмотра или оказания экстренной медицинской помощи.

