В Москве пройдет фестиваль поп-культуры Fan Fest

Масштабный фестиваль современной поп-культуры Fan Fest пройдёт в Москве 27–29 октября на одной из самых современных площадок Европы «Live АРЕНА».

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Площадку фестиваля разделят на несколько крупных тематических зон, которые вместе объединят кино, косплей и комиксы, фантастику, компьютерные и настольные игры, анимацию и мангу, IT и киберспорт.

Гостей фестиваля ждут воркшопы, презентации новинок кино, встречи с известными актёрами, автограф-сессии, выступления музыкантов, в том числе, Найка Борзова, группы «Космонавтов нет», Никиты «TrexteriNo» Стародубцева, Michin Yojas, Make It Rain, Bloom's и других. Также пройдут конкурс косплея и финал кибертурнира MLBB Fan Fest Cup от Mobile Legends.

Президент Корпорации «Синергия» и сооснователь фестиваля Fan Fest Вадим Лобов заявил, что ожидает не менее 30 тысяч посетителей мероприятия, которое станет «мощным импульсом для дальнейшего развития поп-культуры в России».

«Наша цель — создать по-настоящему масштабный проект, площадку, где посетители могут встретить знакомых по интересам, поделиться новостями поп-культуры и получить... перспективу реализовать свои таланты и проекты совместно с нашими партнёрами», — добавил сооснователь и директор фестиваля Fan Fest Максим Фролов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московский урбанистический форум стал главным летним фестивалем столицы с разнообразной культурно-развлекательной программой, его посетили более 7,5 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба фестиваля Fan Fest
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