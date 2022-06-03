В Москве продлили экстренное предупреждение о грозе и граде

Экстренное предупреждение о грозе и граде продлено в Москве до утра 3 июня. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

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Как ожидают синоптики, с полуночи до 10 часов утра в столице продолжится грозовой дождь, град, порывы ветра до 15 м/с.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам снизить скорость на дорогах, а пешеходам обходить шаткие конструкции.



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ФОТО: РИА Новости
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