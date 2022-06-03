В Москве продлили экстренное предупреждение о грозе и граде
3 июня 202200:19
Экстренное предупреждение о грозе и граде продлено в Москве до утра 3 июня. Об этом сообщает столичное управление МЧС.
Как ожидают синоптики, с полуночи до 10 часов утра в столице продолжится грозовой дождь, град, порывы ветра до 15 м/с.
В ведомстве рекомендовали автомобилистам снизить скорость на дорогах, а пешеходам обходить шаткие конструкции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru