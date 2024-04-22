В Москве пресс-секретаря Meta заочно приговорили к лишению свободы
Пресс-секретарь компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоун (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был признан виновным в публичном оправдании терроризма в интернете. Как пишет РИА Новости, такое решение принял Второй Западный окружной военный суд.
По версии следствия, в марте 2022 года Стоун разместил в интернете публикацию, в которой оправдывались «агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил РФ, принимающих участие в спецоперации на Украине», а также содержались «публичные призывы к совершению актов терроризма» в отношении российских военных.
Защита сотрудника Meta настаивала, что в его постах не было умысла оправдывать терроризм, поэтому его нужно оправдать. Обвинение же запрашивало для Стоуна семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В итоге суд заочно приговорил пресс-секретаря Meta к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор Басманного суда признанному иноагентом блогеру Максиму Кацу по факту распространения фейков о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru