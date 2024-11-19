В Москве представили логотип празднования 80-летия Победы

Официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представили в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Презентация юбилейных мероприятий и логотипа состоялась в Музее Победы на Поклонной горе.

На официальном логотипе изображены памятник «Родина-мать зовет!» скульптора Евгения Вучетича, Георгиевская лента, число 80 и слово «Победа».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

