В Москве представили логотип празднования 80-летия Победы
19 ноября 202413:06
Официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представили в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Презентация юбилейных мероприятий и логотипа состоялась в Музее Победы на Поклонной горе.
На официальном логотипе изображены памятник «Родина-мать зовет!» скульптора Евгения Вучетича, Георгиевская лента, число 80 и слово «Победа».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru