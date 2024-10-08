Путин: Страны СНГ совместно отметят 80-летие Победы в 2025 году

Входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ) страны в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На саммите СНГ в узком составе он отметил, что следующий год в странах содружества будет годом мира.

«В странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», - сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москву по случаю 80-летия Победы не будут приглашать глав недружественных государств, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:День ПобедыСНГВладимир Путин

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