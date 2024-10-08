Путин: Страны СНГ совместно отметят 80-летие Победы в 2025 году

На саммите СНГ в узком составе он отметил, что следующий год в странах содружества будет годом мира.

«В странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», - сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москву по случаю 80-летия Победы не будут приглашать глав недружественных государств, сообщает RT.