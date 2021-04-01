Москвичи выкупили у города 270 машино-мест со скидкой
С января до середины марта 2021 года город продал по преимущественному праву 269 машино-мест в районах жилой застройки. Купить гаражи в паркингах у дома без торгов со скидкой в 40% от рыночной стоимости имеют право лишь местные жители, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Больше всего москвичи приватизировали таких машино-мест на юго-востоке, западе и юге Москвы: 118, 40 и 39 объектов соответственно. Всего в прошлом году было приватизировано 852 таких объекта», - уточнил заммэра.
В случае, когда на один объект несколько претендентов, право его выкупа передается тому жителю, который подал заявку раньше всех, а если объекты остаются невостребованными, то они реализуются на городских торгах по рыночной стоимости. В последнем случае в торгах могут принять участие все желающие.
Всего с начала нынешнего года на аукционах было реализовано 900 машино-мест, а за весь 2020 год – 1470 объектов. В первом квартале 2021 года больше всего таких объектов приобрели в ЦАО – 486, СВАО – 111 и ЗАО – 106, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
Информация о продаже машино-мест по преимущественному праву размещается на Инвестиционном портале города Москвы и электронной площадке «Росэлторг». Там же затем появляются данные о торгах по реализации невостребованных местными жителями машино-мест.
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