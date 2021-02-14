В Москве подтвердили снежный рекорд

По сведениям ученого, снегопад, прошедший в столице накануне, побил рекорд 2019 года по количеству выпавших осадков.

«За 13 февраля на станции ВДНХ было зафиксировано около 18 мм осадков (преимущественно за ночь с пятницы на субботу). За все дни снегопада с 11 февраля снежный покров увеличился на 20 сантиметров. Надо отметить, что набольшее количество снега, скорее всего, выпало на юге столицы и области, а также в Новой Москве. Так на западе, в Немчиновке высота сугробов за двое суток выросла с 40 до 78 сантиметров», - сказал Константинов.

Напомним, в Москве, по данным Гидрометцентра, в 2019 году выпало 13,6 мм осадков за сутки.

