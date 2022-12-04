В Москве побит рекорд атмосферного давления

В Москве 3 декабря побит суточный рекорд высокого атмосферного давления, барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба, сообщил в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он напомнил, что новые рекорды высокого атмосферного давления в Москве возможны 4 и 5 декабря.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил о сильном смоге в Москве в выходные, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Погода В МосквеМосква
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