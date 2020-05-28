В Москве от коронавируса вылечилось более 70 тысяч человек

В российской столице выздоровели от COVID-19 еще 3 тысячи 793 пациента. Такую обновлённую статистику по результатам лечения представила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В общей сложности число вылечившихся от коронавирусной инфекции выросло до 71 тысячи 251 человека.

Как отметила Ракова, после лечения медики проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у пациента заболевания. При выписке все перенёсшие коронавирус, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают такие рекомендации.

Между тем, всем горожан, которые излечились от коронавирусной инфекции, предлагают стать донорами плазмы. Все желающие сделать это должны обратитесь на горячую линию по телефону: 8 (495) 870-45-16.

