В Москве опасаются подъёма заболеваемости коронавирусом после акции 23 января

Столичные власти ожидают резкого подъёма заболеваемости коронавирусом после несанкционированной акции 23 января. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

По словам Андреевой, через 10-12 дней после массового мероприятия в Москве может вырасти число новых случаев COVID-19, и городским властям придётся вновь вводить ограничительные меры.

Глава столичного Роспотребнадзора отметила, что текущая стабилизация заболеваемости в городе — работа большого количества людей, и «нельзя одним призывом всё это перечеркнуть».

Ранее управление МВД по Москве предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях в субботу. В ведомстве заявили, что будут реагировать незамедлительно и «немедленно пресекать» правонарушения.

