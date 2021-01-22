В Москве опасаются подъёма заболеваемости коронавирусом после акции 23 января
Столичные власти ожидают резкого подъёма заболеваемости коронавирусом после несанкционированной акции 23 января. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
По словам Андреевой, через 10-12 дней после массового мероприятия в Москве может вырасти число новых случаев COVID-19, и городским властям придётся вновь вводить ограничительные меры.
Глава столичного Роспотребнадзора отметила, что текущая стабилизация заболеваемости в городе — работа большого количества людей, и «нельзя одним призывом всё это перечеркнуть».
Ранее управление МВД по Москве предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях в субботу. В ведомстве заявили, что будут реагировать незамедлительно и «немедленно пресекать» правонарушения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru