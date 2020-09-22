В Москве начали включать отопление на социальных объектах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Речь идет о детских садах, школах и больницах, если руководство учреждений направило заявку.

Управляющий директор МОЭК Денис Башук рассказал, что подключение социальных объектов обычно начинается до официального начала отопительного сезона. Он добавил, что система теплоснабжения также готова к оперативному переходу в зимний режим при похолодании.