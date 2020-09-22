В Москве начали включать отопление

В Москве начали включать отопление на социальных объектах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Речь идет о детских садах, школах и больницах, если руководство учреждений направило заявку.

Управляющий директор МОЭК Денис Башук рассказал, что подключение социальных объектов обычно начинается до официального начала отопительного сезона. Он добавил, что система теплоснабжения также готова к оперативному переходу в зимний режим при похолодании.

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По его словам, подключение к теплу жилых домов стартует после объявления правительством Москвы начала отопительного сезона.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН заявил, что жителей Центрально-европейского региона России до воскресенья включительно ждет период настоящего бабьего лета.

Эксперт пообещал на это время идеальную погоду – ясное небо, никаких осадков, температуру +20 градусов во вторник и температуру в диапазоне +18...+23 градусов потом до конца недели.

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ФОТО: pixabay.com
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