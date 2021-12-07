В Москве на смену осадкам придут сильные морозы

Осадки покинут Москву уже во второй половине дня 8 декабря. Их сменят сильные морозы. Об изменениях погоды рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москвичам в субботу пообещали облачную погоду и небольшие осадки

Шувалов отметил, что пик похолодания в столице ожидается 10 декабря. Ночью столбики термометров могут опуститься до -20°С. В то же время, синоптик рассказал, что морозы продлятся недолго. «Атмосферное давление все эти дни будет высоким, в субботу оно начнёт снижаться. К концу недели в Московском регионе ожидается -3…-5°С», подчеркнул Шувалов в беседе с «Радио 1».

В Москве уже открылось более 20 катков в парках с искусственным льдом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры