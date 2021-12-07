В Москве на смену осадкам придут сильные морозы

Шувалов отметил, что пик похолодания в столице ожидается 10 декабря. Ночью столбики термометров могут опуститься до -20°С. В то же время, синоптик рассказал, что морозы продлятся недолго. «Атмосферное давление все эти дни будет высоким, в субботу оно начнёт снижаться. К концу недели в Московском регионе ожидается -3…-5°С», – подчеркнул Шувалов в беседе с «Радио 1».

В Москве уже открылось более 20 катков в парках с искусственным льдом.

