В Москве на смену осадкам придут сильные морозы
Осадки покинут Москву уже во второй половине дня 8 декабря. Их сменят сильные морозы. Об изменениях погоды рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Шувалов отметил, что пик похолодания в столице ожидается 10 декабря. Ночью столбики термометров могут опуститься до -20°С. В то же время, синоптик рассказал, что морозы продлятся недолго. «Атмосферное давление все эти дни будет высоким, в субботу оно начнёт снижаться. К концу недели в Московском регионе ожидается -3…-5°С», – подчеркнул Шувалов в беседе с «Радио 1».
В Москве уже открылось более 20 катков в парках с искусственным льдом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru