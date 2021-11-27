Москвичам в субботу пообещали облачную погоду и небольшие осадки

«Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор циклона, центр которого окажется над Белоруссией. Погода облачная, пройдут небольшие дожди, местами - с мокрым снегом», — рассказал метеоролог.

Температура воздуха в субботу днем в Москве составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, в Подмосковье — от 0 до 4 градусов тепла. При этом атмосферное давление будет ниже нормы, к вечеру барометры покажут 735 мм рт. ст.

