Москвичам в субботу пообещали облачную погоду и небольшие осадки
Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве в субботу. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости.
«Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор циклона, центр которого окажется над Белоруссией. Погода облачная, пройдут небольшие дожди, местами - с мокрым снегом», — рассказал метеоролог.
Температура воздуха в субботу днем в Москве составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, в Подмосковье — от 0 до 4 градусов тепла. При этом атмосферное давление будет ниже нормы, к вечеру барометры покажут 735 мм рт. ст.
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