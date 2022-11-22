В Москве на несколько дней закроют участок оранжевой линии метро

В сообщении говорится, что это связано с прокладкой второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии.

«Станции «Октябрьская» и «Новые Черемушки» станут временно конечными, движения не будет между ними. Вдоль закрытого участка начнут ездить бесплатные автобусы КМ, проезд на трамваях № 14 и 26 тоже будет бесплатным», - отметили в дептрансе.

В ведомстве добавили, что также для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.

Ранее в Департаменте экономической политики и развития столицы заявили, что стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте «Тройка» со 2 января 2023 года будет составлять 50 рублей, сообщает RT.

