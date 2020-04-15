В Москве контроль за пропусками будет вестись через «Тройку», «Стрелку» и соцкарты

В первый день обязательного использования цифровых пропусков 15 апреля в Москве образовались очереди на входе метро в связи с их «ручной» проверкой. Позже мэр Москвы Сергей Собянин поручил продумать вопрос автоматического контроля.

По данным Дептранса, карт «Тройка» выдано более 35 млн штук. Также в ведомстве отметили, что внедрение автоматизированной системы контроля будет вводиться поэтапно.

