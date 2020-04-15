В Москве контроль за пропусками будет вестись через «Тройку», «Стрелку» и соцкарты
Система автоматического контроля за пропусками для передвижения по городу будет осуществлять через карты «Тройка», «Стрелка» и соцкарты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на столичный Дептранс.
В первый день обязательного использования цифровых пропусков 15 апреля в Москве образовались очереди на входе метро в связи с их «ручной» проверкой. Позже мэр Москвы Сергей Собянин поручил продумать вопрос автоматического контроля.
По данным Дептранса, карт «Тройка» выдано более 35 млн штук. Также в ведомстве отметили, что внедрение автоматизированной системы контроля будет вводиться поэтапно.
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