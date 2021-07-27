В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области из-за грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

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Согласно прогнозу, гроза ожидается в регионе с вечера 28 июля до утра 29 июля.




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ФОТО: pxhere.com
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