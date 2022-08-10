В Москве до конца года планируют построить 53 км дорог и открыть 9 станций метро

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на встрече с представителями органов исполнительной власти, префектур и подрядных организаций подвел промежуточные итоги года.

В рамках выставки ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов «Город для каждого» также обсуждались планы по развитию столицы.

«В планах Департамента сохранить опережающие темпы строительства и до конца года построить 53 км дорог, 9 станций метро, 40 объектов жилой недвижимости, 53 объекта образования, здравоохранения, спорта, культуры и других отраслей», – сообщил Загрутдинов.

Загрутдинов: Эстакада МСД через Каширское шоссе построена наполовину

Он напомнил, что в строительстве заявлен тренд на цифровую трансформацию, благодаря этому уже сегодня увеличены показатели управляемости ресурсами и процессами, на 30% снижены сроки, на 12% уменьшена стоимость строительства.

«Это привело к значительному росту качества городской среды и созданию в Москве настоящей цифровой стройки будущего», – заключил Загрутдинов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба департамента строительства города Москвы
ТЕГИ:МетроДорогиМоскваСтроительство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры