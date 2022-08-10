В Москве до конца года планируют построить 53 км дорог и открыть 9 станций метро
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на встрече с представителями органов исполнительной власти, префектур и подрядных организаций подвел промежуточные итоги года.
В рамках выставки ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов «Город для каждого» также обсуждались планы по развитию столицы.
«В планах Департамента сохранить опережающие темпы строительства и до конца года построить 53 км дорог, 9 станций метро, 40 объектов жилой недвижимости, 53 объекта образования, здравоохранения, спорта, культуры и других отраслей», – сообщил Загрутдинов.
Он напомнил, что в строительстве заявлен тренд на цифровую трансформацию, благодаря этому уже сегодня увеличены показатели управляемости ресурсами и процессами, на 30% снижены сроки, на 12% уменьшена стоимость строительства.
«Это привело к значительному росту качества городской среды и созданию в Москве настоящей цифровой стройки будущего», – заключил Загрутдинов.
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