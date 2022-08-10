В Москве до конца года планируют построить 53 км дорог и открыть 9 станций метро

Он напомнил, что в строительстве заявлен тренд на цифровую трансформацию, благодаря этому уже сегодня увеличены показатели управляемости ресурсами и процессами, на 30% снижены сроки, на 12% уменьшена стоимость строительства.

«Это привело к значительному росту качества городской среды и созданию в Москве настоящей цифровой стройки будущего», – заключил Загрутдинов.

