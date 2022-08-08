Загрутдинов: Эстакада МСД через Каширское шоссе построена наполовину
Эстакада основного хода на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) через Каширское шоссе готова на 50%. Сейчас производится монтаж металлоконструкций пролетных строений, а также устанавливаются буронабивные сваи. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Сооружение на южном участке МСД (Юго-Восточная хорда) проходит от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе. В общей сложности на этом отрезке будет построено 12,5 километра дорог, в том числе семь эстакад, один мост и подземный пешеходный переход в районе Каширского шоссе д. 57.
Как утончил глава департамента, протяжённость эстакады составит 936 метров, движение транспорта будет осуществляться по трем полосам в обоих направлениях. Южный участок МСД обеспечит транспортной связью четыре округа российской столицы: Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный с населением около 2,5 млн человек.
Рафик Загрутдинов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей.
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