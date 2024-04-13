СМИ: Взрыв машины экс-офицера СБУ квалифицировали как покушение на убийство
13 апреля 202406:40
Силовики определили взрыв автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», —указал собеседник агентства.
Ранее на севере Москвы во внедорожнике Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Водитель получил травмы ног. Позже стало известно, что владелец авто — бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился до 1171 см
- СМИ: Взрыв машины экс-офицера СБУ квалифицировали как покушение на убийство
- Кадыров опроверг информацию о запрете гимна России в Чечне
- Звезда k-pop Пак Бо Рам умерла в возрасте 30 лет
- Украинские войска потеряли до 210 военных на купянском направлении
- Экс-послу США в Боливии дали 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы
- На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4
- СМИ: Иран еще не принял решение об атаке на Израиль
- Япония раскритиковала Россию в СБ ООН, вспомнив Хиросиму и Нагасаки
- В России создали нейросеть, выявляющую террористов среди мигрантов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru