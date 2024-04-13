СМИ: Взрыв машины экс-офицера СБУ квалифицировали как покушение на убийство

Силовики определили взрыв автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Экс-офицер СБУ заявил, что за покушением на него в Москве стоит Киев

«Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», —указал собеседник агентства.

Ранее на севере Москвы во внедорожнике Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Водитель получил травмы ног. Позже стало известно, что владелец авто — бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:АвтомобильСБУВзрывМосква

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