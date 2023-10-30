В Москве арестовали стрелявшего на остановке уроженца Таджикистана

Суд в Москве отправил под стражу 23-летнего уроженца Таджикистана, который стрелял из пневматического пистолета на остановке общественного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета.

«Отрубить голову!»: Героиновый рекорд под Москвой связали со «стаями мигрантов»

Инцидент произошел 28 октября на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы. Уроженец Таджикистана после словесной перепалки с женщиной выстрелил из пневматического пистолета в асфальт и рикошетом попал в нее.

Мужчине предъявили обвинения в хулиганстве и применении силы в отношении сотрудника правоохранительных органов.

В Москве на прошлой неделе двое уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата. В 2019 и 2022 году они получили гражданство РФ. Мужчин призвали на срочную военную службу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыТаджикистанСудыМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры