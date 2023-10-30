В Москве арестовали стрелявшего на остановке уроженца Таджикистана
Суд в Москве отправил под стражу 23-летнего уроженца Таджикистана, который стрелял из пневматического пистолета на остановке общественного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета.
Инцидент произошел 28 октября на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы. Уроженец Таджикистана после словесной перепалки с женщиной выстрелил из пневматического пистолета в асфальт и рикошетом попал в нее.
Мужчине предъявили обвинения в хулиганстве и применении силы в отношении сотрудника правоохранительных органов.
В Москве на прошлой неделе двое уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата. В 2019 и 2022 году они получили гражданство РФ. Мужчин призвали на срочную военную службу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru