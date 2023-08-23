В Москве временно закрыли «Пицца.Суши.Вок» из-за кишечной инфекции

Более 60 тысяч БПЛА создадут к 2027 году в федеральном центре в Москве

После продления Троицкой линии 450 тысяч москвичей получат доступ к метро

Дело о халатности возбуждено после появления свалки на ж/д станции «Ховрино»

Лекция психолога и концерт ждут гостей Московского урбанфорума в выходные

Чемпионат мира по джигитовке пройдет на ВДНХ