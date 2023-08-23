В Москве временно закрыли «Пицца.Суши.Вок» из-за кишечной инфекции
Работу предприятия общепита «Пицца.Суши.Вок» в Москве временно приостановили из-за двух случаев кишечной инфекции, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве указали, что при доставке заказа пострадавшим не рассказали о продукции, дате её изготовления и сроках годности. При этом установить эти данные невозможно, так как продукция хранится без маркировки.
Также в Роспотребнадзоре заявили, что в заведении отсутствовал контроль качества изготавливаемой продукции, которая «не отвечала требованиям по микробиологическим показателям». При этом специалисты ведомства обнаружили в смывах с оборудования и производственных поверхностей бактерии группы кишечной палочки.
«Останкинский районный суд Москвы на 40 суток приостановил деятельность предприятия общественного питания «Пицца.Суши.Вок» на улице Академика Королева, дом 13», - заключили в Роспотребнадзоре.
Ранее кафе NicePriceCafe, расположенное на юго-западе Москвы, закрыли после отравления семи человек, которые приобрели здесь роллы и рыбу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru