В Москве арестовали чиновника из Минобрнауки по делу о взятке
Начальник одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки России Михаил Шерстобитов был задержан в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Сообщается, что подозреваемый арестован до 7 августа. Известно, что задержали его 8 июня при получении взятки в размере 150 тысяч рублей за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов, пишет РЕН ТВ.
В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что оказывают содействие правоохранительным органам для выяснения всех обстоятельств дела.
Ранее стало известно, что рекордную взятку в размере 368 миллионов рублей получили чиновники Минобороны предположительно за покровительство компаниям, связанным с предпринимателем из Санкт-Петербурга Алексеем Калитиным. Об этом сообщила газета «Коммерсант».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- В Москве арестовали чиновника из Минобрнауки по делу о взятке
- Министр труда заявил, что россиянам не нужны дополнительные выходные
- В Госдуме запланировали изменить правила оформления ОСАГО
- МИД занимается ситуацией с арестом Клюшина
- В Польше арестовали журналиста по подозрению в шпионаже в пользу России
- «В духе Кафки». На Западе осудили признание ФБК экстремистской организацией
- Дания пустит 25 тысяч болельщиков на матчи Евро
- Мурашко: Необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу
- В России впервые запустили зону 5G в метро
- По итогам ДТП с автобусом в Свердловской области возбуждено уголовное дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru