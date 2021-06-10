В Москве арестовали чиновника из Минобрнауки по делу о взятке

Начальник одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки России Михаил Шерстобитов был задержан в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Сообщается, что подозреваемый арестован до 7 августа. Известно, что задержали его 8 июня при получении взятки в размере 150 тысяч рублей за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов, пишет РЕН ТВ.

СМИ раскрыли детали дела о рекордной взятке в Минобороны

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что оказывают содействие правоохранительным органам для выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее стало известно, что рекордную взятку в размере 368 миллионов рублей получили чиновники Минобороны предположительно за покровительство компаниям, связанным с предпринимателем из Санкт-Петербурга Алексеем Калитиным. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЧиновникиВзятка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры