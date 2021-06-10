В Москве арестовали чиновника из Минобрнауки по делу о взятке

Начальник одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки России Михаил Шерстобитов был задержан в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Сообщается, что подозреваемый арестован до 7 августа. Известно, что задержали его 8 июня при получении взятки в размере 150 тысяч рублей за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов, пишет РЕН ТВ.