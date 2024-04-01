В Москве 1 апреля зафиксирован тройной рекорд тепла

По его словам, к полудню температура воздуха в столице поднялась выше +20 градусов. На базовой метеостанции на ВДНХ был зафиксирован показатель в +20,3 градуса, отмечает газета «Известия».

Леус назвал 1 апреля самым теплым днем с начала 2024 года. Такая высокая температура стала самой ранней за всю историю метеонаблюдений, рассказал синоптик.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что март 2024 года стал самым сухим за 100 лет, передает «Радиоточка НСН».

