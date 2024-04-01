Москвичей предупредили о грозе в отдельных районах

Гроза может прогреметь 1 апреля в некоторых районах российской столицы и Подмосковья, не исключает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, для начала второго месяца весны это считается довольно редким природным явлением.

Как пояснил специалист «Интерфаксу», это объясняется летнем типом конвекции - перемещения теплого воздуха вверх, а холодного вниз. Такие условия формируются из-за того, что солнце прогревает подстилающую поверхность и теплый воздух, который поступает сейчас с африканского континента.

Грозовая деятельность также возможна в соседних регионах - Тульской и Калужской областях. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже побит рекорд по температуре для 1 апреля в 17,2 °C, который держался с 1983 года.

В 13 часов столбик термометра на метеостанции возле метро «Краснопресненская» показал 21,1 °C. Базовая станция ВДНХ в полдень зафиксировала показатель 20,3 °C.

