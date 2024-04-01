Москвичей предупредили о грозе в отдельных районах
Гроза может прогреметь 1 апреля в некоторых районах российской столицы и Подмосковья, не исключает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, для начала второго месяца весны это считается довольно редким природным явлением.
Как пояснил специалист «Интерфаксу», это объясняется летнем типом конвекции - перемещения теплого воздуха вверх, а холодного вниз. Такие условия формируются из-за того, что солнце прогревает подстилающую поверхность и теплый воздух, который поступает сейчас с африканского континента.
Грозовая деятельность также возможна в соседних регионах - Тульской и Калужской областях. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже побит рекорд по температуре для 1 апреля в 17,2 °C, который держался с 1983 года.
В 13 часов столбик термометра на метеостанции возле метро «Краснопресненская» показал 21,1 °C. Базовая станция ВДНХ в полдень зафиксировала показатель 20,3 °C.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru