В Монголии протестующие заблокировали проспект в центре Улан-Батора
В столице Монголии Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект города. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что участники акций протеста обвиняют правительство страны в неспособности бороться с безработицей, бедностью, коррупцией, смогом и дорожными заторами. Инициатором протестов выступили представители партии «Альянс свободы».
Известно, что демонстрации в Монголии начались днем 11 января. К вечеру на площадь в Улан-Баторе вышли более одной тысячи граждан. По данным корреспондента издания, некоторые протестующие находятся в состоянии алкогольного опьянения.
В связи с началом акций в Монголии отменили более 10 автобусных маршрутов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в интервью НСН заметил, что протесты, произошедшие у порта Батуми, против прибытия круизного лайнера с российскими туристами являются планом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его сообщников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru