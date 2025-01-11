В Монголии протестующие заблокировали проспект в центре Улан-Батора

В столице Монголии Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект города. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что участники акций протеста обвиняют правительство страны в неспособности бороться с безработицей, бедностью, коррупцией, смогом и дорожными заторами. Инициатором протестов выступили представители партии «Альянс свободы».

Известно, что демонстрации в Монголии начались днем 11 января. К вечеру на площадь в Улан-Баторе вышли более одной тысячи граждан. По данным корреспондента издания, некоторые протестующие находятся в состоянии алкогольного опьянения.

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В связи с началом акций в Монголии отменили более 10 автобусных маршрутов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в интервью НСН заметил, что протесты, произошедшие у порта Батуми, против прибытия круизного лайнера с российскими туристами являются планом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его сообщников.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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