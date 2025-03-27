Захарова: Россия будет добиваться от ООН заявлений по убийствам журналистов Киевом

Российские представители при ООН намерены добиться от организации полноценных заявлений в связи с убийствами ВСУ российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наши делегации, наши постоянные представительства... в Нью-Йорке, в Женеве, в Париже, будут добиваться полноценных комментариев и заявлений уполномоченных лиц в этих структурах», - рассказала дипломат на брифинге.

Захарова назвала гибель российских сотрудников СМИ «кровавым убийством со стороны киевского режима».

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю с журналистами в Луганской Народной Республике погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели, корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Кроме того, в Белгородской области на границе с Украиной при подрыве на мине погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева и пострадал оператор Дмитрий Волков, пишет RT.

