В Минздраве заявили о снижении в России общей смертности населения
Общая смертность населения России по итогам 2023 года снизилась на 7%. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, он указал, что это лучший показатель со времен пандемии COVID-19.
Также Камкин отметил увеличение показателя ожидаемой продолжительности. Замминистра уточнил, что по итогам прошлого года он составил 73,4 года, что на 0,8% выше, чем по итогам 2022 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию, заявил, что средняя продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru