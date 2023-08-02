В Минздраве опровергли введение платных медицинских услуг в России
Появившиея в ряде СМИ сообщения о том, что часть медицинских услуг в России станет платной, начиная с 1 сентября, не соответствует действительности. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает агентство «Прайм».
Он заверил, что все виды медицинской помощи в стране по-прежнему будут бесплатными в рамках программы государственных гарантий.
«Вся необходимая медпомощь оказывается россиянам бесплатно по полису ОМС», - подчеркнул Кузнецов.
По его словам, к ней можно отнести экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь. Помощник главы Минздрава РФ также отметил, что каких-либо изменений в этой сфере в ближайшем будущем не планируется.
Ранее в Минздраве заявили о большом потоке медицинских туристов в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru