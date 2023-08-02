В Минздраве опровергли введение платных медицинских услуг в России

Он заверил, что все виды медицинской помощи в стране по-прежнему будут бесплатными в рамках программы государственных гарантий.

«Вся необходимая медпомощь оказывается россиянам бесплатно по полису ОМС», - подчеркнул Кузнецов.

По его словам, к ней можно отнести экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь. Помощник главы Минздрава РФ также отметил, что каких-либо изменений в этой сфере в ближайшем будущем не планируется.

Ранее в Минздраве заявили о большом потоке медицинских туристов в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

