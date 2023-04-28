Мурашко: Россияне смогут с 1 июля обращаться к психологам в поликлиниках

По его словам, россияне, в том числе участники спецоперации на Украине, смогут обращаться к ним с 1 июля.

«Для этого порядок принят, проводят тестирование... К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами», - заключил глава Минздрава.

Ранее нападающий ФК ЦСКА Антон Заболотный признался, что иногда обращается к профессиональному психологу, сообщает RT.

