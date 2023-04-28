Мурашко: Россияне смогут с 1 июля обращаться к психологам в поликлиниках
28 апреля 202314:09
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что по новому порядку в каждой поликлинике «создаются медицинские психологи», сообщает ТАСС.
По его словам, россияне, в том числе участники спецоперации на Украине, смогут обращаться к ним с 1 июля.
«Для этого порядок принят, проводят тестирование... К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами», - заключил глава Минздрава.
Ранее нападающий ФК ЦСКА Антон Заболотный признался, что иногда обращается к профессиональному психологу, сообщает RT.
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28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru