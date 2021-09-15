В Приморье определили место для строительства города Спутник

Земельный участок для строительства города Спутник у Владивостока предварительно определен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство строительства Приморского края.

В России создадут город Спутник вблизи Владивостока

Как отметили в ведомстве, Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики разработали концепцию строительства нового города. Площадь возможного участка составляет 383 гектаров, отмечает РИА ФАН.

Соглашение о создании города Спутник было подписано в ходе Восточного экономического форума, напоминает Газета.ру. Новый город планируют построить на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» близ Владивостока. По предварительным данным, население Спутника составит 300 тысяч человек, площадь застройки — 925 гектаров.

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Фото: Официальный сайт Администрации Приморского края
ТЕГИ:ВладивостокПриморский Край
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