В Минюсте назвали одну из причин признания комика Поперечного иноагентом
Комика и видеоблогера Данилу Поперечного (признан в России иностранным агентом) внесли в соответствующий реестр в том числе из-за получения более $60 тысяч от зарубежных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минюста РФ.
Данные были озвучены на заседании по рассмотрению иска Поперечного об исключении его из реестра иноагентов в столичном Замоскворецком суде. В Минюсте сослались на сведения Росфинмониторинга, поступившие в ведомство.
«Истец получил денежные средства от иностранных организаций: Fullscreen, США, в размере 6 тысяч 400 долларов, а также от Google Ireland Limited, Ирландия, в размере 55 тысяч 800 долларов», — указал представитель министерства.
Суд отказал Поперечному в иске.
Комика включили в реестр иноагентов в июне. Сейчас Поперечный находится за пределами России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru