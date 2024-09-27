Минюст России признал иноагентом экс-гендиректора премии «Большая книга» Урушадзе
Министерство юстиции России обновило реестр иноагентов.
В него попали Центр «Досье» Михаила Ходорковского (признан иноагентом в России), культуролог Александр Эткинд, историк Юрий Фельштинский и писатель Александр Генис.
Кроме того, в список иноагентов включили бывшего гендиректора премии «Большая книга» Георгия Урушадзе и журналиста и телеведущего Сергея Гуляева.
Ранее московская прокуратура инициировала уголовное преследование российского блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) из-за уклонения им от исполнения обязанностей иностранного агента, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru