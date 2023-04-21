В Госдуме предложили ввести налог для миллионеров в пользу мобилизованных
Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов в своём Telegram-канале заявил, что для миллионеров можно ввести дополнительный налог, направив полученные средства в специальный Фонд поддержки мобилизованных.
Он рассказал, что вместе с коллегой Олегом Ниловым он направил соответствующее предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Инициатива предполагает взимание дополнительных 2% налога к НДФЛ с граждан, имеющих доход от 12 млн рублей в год.
Парламентарий напомнил, что по такому же принципу работает фонд помощи больным детям «Круг добра», куда направляется дополнительный налог с годовых доходов от пяти млн рублей.
Кузнецов подчеркнул, что предлагаемый механизм предоставит олигархам возможность не только помочь мобилизованным, но и «избежать западных санкций».
«Каждый олигарх сможет сказать Госдепу, что «это я не сам решил помочь людям», это с меня правительство насильно спецналог берёт», - заключил депутат.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда «Защитники Отечества» - для обеспечения «достойной жизни и активной деятельности участников СВО, иных лиц и членов их семей», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru