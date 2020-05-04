В Минтруда рассказали об оплате майских праздников

Нерабочие дни в период с 6 по 8 мая будут оплачиваться в обычном размере, заявили в Минтруда в интервью РИА Новости.



«Заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — сказали в ведомстве.

Напомнинм, что с 6 по 8 мая в России действует нерабочее время из-за ситуации с распространением коронавируса. Таким образом россияне будут отдыхать до 11 мая. Выход из режима самоизоляции предусмотрен с 12 числа, однако уже сегодня говорят о том, что режим может быть продлен из-за майских праздников.

Ранее в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенк обратил внимание на рост выявленных случаев заражения коронавирусом в России в первые дни мая. При этом, он считает, есть шанс для смягчения режима самоизоляции после 12 мая.

«Идет прирост выявленных инфицированных. И прирост достаточно значительный, несмотря на то, что у нас выходные дни, и кроме медицинских учреждений и продовольственных магазинов, остальные, практически никто, не работает. Не должен работать. Все это уточняет сложившуюся ситуацию, но не дает оснований для избыточного оптимизма», - считает парламентарий.



