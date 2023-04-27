В Минобрнауки пообещали кардинальные изменения в правилах приема в вузы в 2024 году
Серьезные изменения в правилах приема в высшие учебные заведения грядут в 2024 году. Об этом в ходе пресс-конференции заявил главы Минобрнауки Валерий Фальков, трансляция мероприятия доступна на официальном аккаунте ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
При этом министр отметил, что в 2023 году каких-либо существенных изменений ждать не стоит, все пройдет по прежним правилам.
Фальков добавил, что уже в текущем году в ряде российских вузов начнут тестировать новую систему образования.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, экс-ректор Орловского госуниверситета им. Тургенева Ольга Пилипенко заявила, что новая модель образования должна поменять содержание, а не только название. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru