В Минобрнауки пообещали кардинальные изменения в правилах приема в вузы в 2024 году

При этом министр отметил, что в 2023 году каких-либо существенных изменений ждать не стоит, все пройдет по прежним правилам.

Фальков добавил, что уже в текущем году в ряде российских вузов начнут тестировать новую систему образования.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, экс-ректор Орловского госуниверситета им. Тургенева Ольга Пилипенко заявила, что новая модель образования должна поменять содержание, а не только название. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

