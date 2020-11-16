В Минобороны сообщили о возвращении 475 беженцев в Степанакерт
Еще 475 беженцев в сопровождении российских миротворцев вернулись в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что колонна с бывшими беженцами состояла из 19 автобусов, она проследовала в Степанакерт из Еревана.
Ранее Минобороны сообщало, что после развертывания на территории Карабаха миротворческих постов России в Степанакерт прибыло 250 беженцев.
Накануне Армения и Азербайджан, совместно с Россией, подписали соглашение, согласно которому на территории Нагорно-Карабахской республики объявляется режим прекращения огня, для соблюдения договоренностей в республике развернули российский миротворческий контингент. При этом азербайджанская сторона получила под свой контроль несколько районов Карабаха.
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