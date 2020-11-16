В Минобороны сообщили о возвращении 475 беженцев в Степанакерт

Еще 475 беженцев в сопровождении российских миротворцев вернулись в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что колонна с бывшими беженцами состояла из 19 автобусов, она проследовала в Степанакерт из Еревана.

Ранее Минобороны сообщало, что после развертывания на территории Карабаха миротворческих постов России в Степанакерт прибыло 250 беженцев.