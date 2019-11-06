В Минобороны отреагировали на сообщения о причинах бойни в Забайкалье

6 ноября 201918:27

В Минобороны России назвали ложью сообщения о том, что причиной массового расстрела солдат в части в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым стала угроза насилия. Об этом пишет «Лента.ру». В пресс-службе ведомства отметили, что распространенная одним из Telegram-каналов информация, которая «описывает языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье», является абсолютной ложью.

В Минобороны РФ также отметили, что военное ведомство оказывает максимальное содействие правоохранителям – для установления всех причин и обстоятельств произошедшей трагедии.

Психиатр: Выявлять «Шамсутдиновых» нужно еще в школе

Напомним, ранее сегодня один из Telegram-каналов сообщил, что Шамсутдинов назвал причиной устроенной бойни угрозы насилием со стороны старослужащих и офицеров и неуставные отношения. Член президиума организации «Офицеры России» Александр Яневский не поверил словам рядового о том, что он расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования с их стороны. Он уверен, что солдат будет выгораживать себя любыми способами, а его показания будут проверены следователями. Яневский предположил, что у Шамсутдинова, скорее всего, был личный конфликт с кем-то из офицеров или сослуживцев.

Как напоминает телеканал «360», 25 октября во время смены караула он убил восьмерых и ранил двоих сослуживцев. После этого он сразу сдался группе спецназа. Изначально солдат заявлял, что не жалеет о своих действиях.

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Фото: mig41/Telegram
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