В Минобороны отреагировали на сообщения о причинах бойни в Забайкалье

В Минобороны России назвали ложью сообщения о том, что причиной массового расстрела солдат в части в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым стала угроза насилия. Об этом пишет «Лента.ру». В пресс-службе ведомства отметили, что распространенная одним из Telegram-каналов информация, которая «описывает языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье», является абсолютной ложью.

В Минобороны РФ также отметили, что военное ведомство оказывает максимальное содействие правоохранителям – для установления всех причин и обстоятельств произошедшей трагедии.