В Microsoft призвали пользователей переходить на Windows 11
Пользователям следует переходить с операционной системы Windows 10 на 11-ю версию. Как пишет The Verge, об этом заявил исполнительный вице-президент и директор по потребительскому маркетингу компании Microsoft Юсуф Мехди.
По его словам, главным стремлением потребителей в 2025 году будет вовсе не покупка «нового холодильника, телевизора или смартфона».
«Одной из самых важных технологий, которую люди захотят обновить в 2025 году... будет их компьютер с Windows 10, и они перейдут на Windows 11», - подчеркнул он.
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил «Радиоточке НСН», что Windows 11 занимает лишь около 17% от всех операционных систем в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru