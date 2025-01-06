В Microsoft призвали пользователей переходить на Windows 11

По его словам, главным стремлением потребителей в 2025 году будет вовсе не покупка «нового холодильника, телевизора или смартфона».

«Одной из самых важных технологий, которую люди захотят обновить в 2025 году... будет их компьютер с Windows 10, и они перейдут на Windows 11», - подчеркнул он.

Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил «Радиоточке НСН», что Windows 11 занимает лишь около 17% от всех операционных систем в России.

