В Махачкале арестовали второго аниматора квест-парка, где погибли две девушки

Отмечается, что аниматора подозревают в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго аниматора», - говорится в сообщении.

Ранее в Махачкале в квест-комнате вспыхнул пожар, погибли две девушки 19 и 25 лет. Одна из участниц, которая была прикована к стулу, погибла на месте происшествия, вторая скончалась в больнице, сообщает 360.ru.