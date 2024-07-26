В Махачкале арестовали второго аниматора квест-парка, где погибли две девушки

Суд отправил в СИЗО второго аниматора квест-комнаты в Махачкале, где погибли две девушки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Дагестану.

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Отмечается, что аниматора подозревают в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго аниматора», - говорится в сообщении.

Ранее в Махачкале в квест-комнате вспыхнул пожар, погибли две девушки 19 и 25 лет. Одна из участниц, которая была прикована к стулу, погибла на месте происшествия, вторая скончалась в больнице, сообщает 360.ru.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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