В Махачкале арестовали второго аниматора квест-парка, где погибли две девушки
Суд отправил в СИЗО второго аниматора квест-комнаты в Махачкале, где погибли две девушки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Дагестану.
Отмечается, что аниматора подозревают в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.
«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго аниматора», - говорится в сообщении.
Ранее в Махачкале в квест-комнате вспыхнул пожар, погибли две девушки 19 и 25 лет. Одна из участниц, которая была прикована к стулу, погибла на месте происшествия, вторая скончалась в больнице, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru