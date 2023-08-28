В Махачкале отловили часть собак, покусавших мальчика

Уточняется, что сотрудники предприятия находятся рядом с местом происшествия, уже было поймано четверо животных.

«Собаки здесь появляются из-за того, что их кормит какая-то женщина. На данный момент четырёх собак мы уже поймали... планируем отловить всех бродячих животных», — указали в МУП «Питомец».

Ранее в администрации Махачкалы заявили, что бездомные собаки напали на мальчика. Он сумел спастись от стаи, забежав в Каспийское море. Медики зафиксировали у него укус, ссадины и царапины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

