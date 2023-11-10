В Люберцах наградили мужчину, который помог задержать преступника с мачете

В сообщении говорится, что мужчине вручили сертификат на квартиру в новом микрорайоне Зенино.

«Мугабил стал случайным свидетелем происшествия... и понял, что не может остаться в стороне: он сбил преступника, перекрыл своей машиной дорогу и оказал помощь при задержании», - сказал Волков.

Он также добавил, что Бабаев совершил «поступок, достойный настоящего мужчины».

Ранее в Люберцах злоумышленник с мачете напал на молодую женщину с ребёнком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ехавший на машине Бабаев сбил его, после чего мужчина попытался напасть на судебных приставов, которым в итоге пришлось применить табельное оружие.

