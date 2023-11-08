Стало известно о состоянии женщины после нападения «маньяка» с мачете в Люберцах
Злоумышленник с большим ножом, который напал на молодую женщину с ребёнком в подмосковных Люберцах, сильно злился и что-то кричал на всю улицу. Об этом изданию Газета.Ru рассказал очевидец по имени Даниил. Он наблюдал за происходящим из окна своей квартиры.
Сначала злоумышленник начал кричать на девушку, после чего ударил рукояткой мачете по голове. Когда женщина падала в обморок, он ударил ее еще раз по спине холодным оружием. У пострадавшей сотрясение мозга, госпитализация на потребовалась.
Сотрудники силовых структур пытались задержать нападавшего, однако это получилось осуществить только после того, как мужчину специально сбила машина. Агрессор попытался атаковать двух судебных приставов, однако они остановили его, расстреливая из травматического оружия.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительным данным, нападавшим оказался 36-летний Роман Концелидзе. Летом он привлекался к уголовной ответственности за драку на улице, до этого - за мелкую кражу. Злоумышленник госпитализирован.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru