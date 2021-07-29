В ЛНР поступила партия вакцины «Спутник Лайт»

Партия вакцины «Спутник Лайт» российского производства поступила в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский МИнздрав.

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По данным ведомства, к настоящему времени завершилась разгрузка партии. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что после прибытия вакцины в республику каждый житель сможет записаться на получение прививки.




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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРВакцинация
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