В ЛНР поступила партия вакцины «Спутник Лайт»
29 июля 202100:40
Партия вакцины «Спутник Лайт» российского производства поступила в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский МИнздрав.
По данным ведомства, к настоящему времени завершилась разгрузка партии. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что после прибытия вакцины в республику каждый житель сможет записаться на получение прививки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru