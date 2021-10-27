В Липецке пассажиры без масок могут получить штраф до 30 тысяч рублей
Пассажиры общественного транспорта в Липецке в случае отсутствия медицинской маски могут получить штраф до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти города.
Отмечается, что пассажирам без медицинских масок может быть отказано в проезде. Контроль за соблюдением масочного режима будет усилен в регионе с 28 октября.
Уточняется, что для индивидуальных предпринимателей штрафы могут быть до 50 тысяч, для юридических лиц штрафы - до 300 тысяч.
Также в городе с 25 октября действует режим QR-кодов при посещении общественных мест.
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