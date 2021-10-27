В Липецке пассажиры без масок могут получить штраф до 30 тысяч рублей

Отмечается, что пассажирам без медицинских масок может быть отказано в проезде. Контроль за соблюдением масочного режима будет усилен в регионе с 28 октября.

Уточняется, что для индивидуальных предпринимателей штрафы могут быть до 50 тысяч, для юридических лиц штрафы - до 300 тысяч.

Также в городе с 25 октября действует режим QR-кодов при посещении общественных мест.



